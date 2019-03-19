تموين الداخلة يضبط سلعا محظور تداولها فى الأسواق.. وأخرى منتهيه الصلاحية

تمكنت حملة رقابية من إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط سلع منتهية الصلاحيه معروضه لجمهور المواطنين بقريه القصر مركز الداخلة، وكذلك عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وحيازة سلعا محظور تداولها في الأسواق والخاصه بوزارة الداخلية، وسلع مجهولة المصدر، وتم عرض المخالفين على النيابة العامة برفقة المحاضر المختصة.
ونفذ الحملة جهاز الرقابه والتفتيش إدارة تموين الداله برئاسة المهندس مصطفي عبد الخالق وبرفقة المهندس مجدي عطيه حسين و فوزي عبد المنعم امين والمهندس أحمد محي الدين محمد مفتشي تموين ومن رجال الضبط القضائي، والتي اشتملت على تنفيذ حملات تموينيه على كافة الأنشطة التجارية لمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار،وقمع الغش والتدليس والوقوف على مدى التزام أصحاب الانشطه للقوانين والقرارات التمويني.
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