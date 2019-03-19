تموين الداخلة يضبط سلعا محظور تداولها فى الأسواق.. وأخرى منتهيه الصلاحية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت حملة رقابية من إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط سلع منتهية الصلاحيه معروضه لجمهور المواطنين بقريه القصر مركز الداخلة، وكذلك عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وحيازة سلعا محظور تداولها في الأسواق والخاصه بوزارة الداخلية، وسلع مجهولة المصدر، وتم عرض المخالفين على النيابة العامة برفقة المحاضر المختصة.