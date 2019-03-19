تعيين أول قاضيتين فى الإمارات بمرسوم من خليفة بن زايد

كتب خالد إبراهيم

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوما اتحاديا رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضى خديجة خميس خليفة الملص، والقاضى سلامة راشد سالم الكتبى فى القضاء الاتحادى، حيث تمثل القاضيتان "خديجة الملص وسلامة الكتبى" أول امرأتين يشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادى فى دولة الإمارات.

ويأتى القرار بما يتوافق مع السياسات الحكومية فى دعم دور المرأة كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والتقدم فى الدولة، كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم فى تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور.



القاضيتان

ونص القرار على تعيين خديجة خميس خليفة الملص فى وظيفة قاضى استئناف، وسلامة راشد سالم الكتبى فى وظيفة قاضى ابتدائى وذلك فى المحاكم الاتحادية.