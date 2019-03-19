video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أساليب القيادة الآمنة لمنع الحوادث بسبب الشبورة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:22 ص
تعرف على أساليب القيادة الآمنة لمنع الحوادث بسبب الشبورة شبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن.

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين، باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة، منها فحص أولى للسيارة، لضمان عدم حدوث عطل، أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة، واختبار كشافات السيارة قبل التحرك، وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء، كما يجب ارتداء حزام الأمان، بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

و أوضحت ادارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك، حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك، مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة، حتى تكون السيارة مرئية للغير.

و شددت ادارة المرور، على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية ،وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد توقعات الأرصاد.. 8 تحذيرات للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق بسبب الشبورة

الطقس مستقر والأجواء ربيعية.. الأرصاد: رياح معتدلة وتحسن بحالة الجو حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: لا ظواهر جوية سوى الشبورة.. أحمد عبد العال: نعيش طقسا ربيعيا جميلا.. وننصح استمرار ارتداء الملابس الثقيلة ليلا

اخبار الحوادث

الشبورة

حوادث مرورية

الطرق السريعة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة