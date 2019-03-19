تشكيل اللجنة الدائمة لمهرجان الفنون الشعبية الدورة العشرون بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 142 لسنة 2019 بتشكيل لجنة دائمة للإعداد الدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلاً من مدير عام مكتب المحافظ والمستشار الإعلامى للمحافظة وماهر كمال، مدير عام الثقافة بالإسماعيلية ومدير المهرجان، ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومدير عام إدارة التفتيش المالى والإدارى ومدير عام إدارة الشئون القانونية وللجنة أن تستعين بمن تراه لانجاز لأعمالها.

وتختص اللجنة المشكلة للإعداد للدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المهرجان والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ قبل إقامة المهرجان بوقت كاف على ان تقوم اللجنة اللجنة بإعداد تقرير دورى بانجازات كل شهرين خلال مدة عملها قبل تنفيذ المهرجان للعرض على المحافظ.

من ناحية أخرى، قال مهندس محمد عبد العظيم الموافى، وكيل مدير إدارة الأشغال بالإسماعيليةـ إنه نظرًا لقيام مرفق مياه الإسماعيلية "هيئة قناة السويس" بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الشارع التجارى ضمن عملية إحلال وتجديد شبكة مواسير المياه المرشحة بمنطقة الشيخ زايد وحتى لا يتم قطع الطريق مرة أخرى بعد أعمال الرصف الموجوده به حاليًا والتى تستغرق أسبوعين بتقاطع شارعى التجارى والقماش بحى ثالث علمًا بأن هذه الأعمال ضمن عملية شبكة مواسير المياه المرشحة بمنطقة الشيخ زايد والجارى طرحها حاليا وبالتنسيق مع الجهات والاتفاق مع المرور سيتم قطع المياه يوم الجمعة المقبل فجرًا ولحين نهو الأعمال يرجى التكرم بالتنبية بوقف أعمال الأسفلت بالشارع التجارى حتى لا يتم قطع الطريق مرة أخرى بعد أعمال الأسفلت.