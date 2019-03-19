بروتوكول تعاون مشترك بين الرى والزراعة لحصر وميكنة الحيازة الزراعية

كتبت أسماء نصار

وقع المهندس علي عبد المجيد منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلا لوزارة الموارد المائية والرى والدكتور رجب عبسى ابراهيم المشرف على قطاع الهيئاتوشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى - اليوم - بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة لحصروميكنة الحيازةالزراعية، وبتكلفة 10 مليون جنيه (دفعة تعاقد).

وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يهدف البروتوكول الى تفعيل ما يعرف بالكارت الذكي (كارت الفلاح )ليستفيد الفلاح المصري من مميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقى الى النظام الالى حتى يحصل السادة الفلاحون على مستلزمات الإنتاج بسهولةويسر دون دخول الوسطاء.

أوضح المهندس علي منوفي رئيس هيئة المساحة أن البروتوكول يؤكد على جهود الدولة وحرصها الدؤوب من أجل وصول الدعم الى جموع الفلاحين بدءاً من تحديدالمساحات الزراعية لكل محصول ووصول المخصصات والمستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات لكل فلاح دون وساطة المستغلين من التجار، وكذلك صرفالمستحقات المالية على وجه السرعة بعد تسويق المحاصيل وتقديم خدمة الارشاد الزراعي وخلافة من الخدمات الزراعية .

وأوضح رئيس الهيئة،من المقرر تسليم هذا الكارت الذكي الي السادة الفلاحين اصحاب الحيازة الزراعية في محافظتى بور سعيد والغربية فقط كمرحلة اولى وذلكخلال ستة اشهر

صرح الدكتور رجب عبسي،من المقرر تعميم هذه المنظومة على مراحل لاحقة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية لافتاً الى أن وجود قاعدة بياناتشاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة سوف يسهم في تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمةللمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومي بالإضافة إلى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازةالزراعية بالإضافة إلي رصد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير نشاط إستخدامها أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارجالزمام.

ويتضمن البروتوكول قيام هيئة المساحة بإنتاج الخريطة الرقمية للحيازة الزراعية لصالح وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي طبقالنطاق أعمال المشروع "ترسيم الحيازة الزراعية وبالاعتماد على بيانات السجل العيني الزراعي وتقنيات التصوير الجوي" من خلال إنتاج الخرائط العمودية المصورةOrthophoto من التصوير الجوي مع إعتبار الحدود الادارية للمراكز والقرى والحياض للمحافظات التى شملها المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى هىالاساس فى رسم الحيازات الزراعية ، فضلا عن إنتاج خرائط الحيازة الزراعية والتي تعتمد على إستخدام الخرائط المصورة العمودية المنتجة من الصور الجوية الحديثةذات دقة تتراوح من 20.25 سم وهي مصدر بيانات مناسب لإنتاج بيانات الحيازة الزراعية ، علاوة على رسم حدود الحيازات

ومن واقع الخرائط العمودية المصورةوحساب المسطحات ، وانشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالحيازات الزراعية لها نفس خصائص قاعدة البيانات الموجودة بالمشروع القومى لميكنة السجل العينىالزراعى من حيث نظام الإحداثيات ونظام الاسقاط ، إلى جانب إرسال فرق العمل الحقلي المساحي لتجميع بيانات الحيازة الزراعية الفعلية بالإرشاد من الطبيعة في وجودالمختصين من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وتمسك فرق العمل الحقلي بالخريطة المنتجة مع بيانات الحيازة التي تم إدخالها مسبقاً عن طريق مركز معلوماتوزارة الإنتاج الحربي مع تصحيح المسطحات ومطابقة اسماء الحائزين في الطبيعة وكذلك أرقام وأكواد قطع الأراضي لكل حائز، بالإضافة إلى إدخال بيانات العمل الحقليالمساحي على قواعد بيانات الحيازة الزراعية بالهيئة وحساب فروق المسطحات بين الحيازات الدفترية والتي تم ميكنتها والحيازات الفعلية وتسليمه لمركز معلومات وزارةالزراعة وإستصلاح الأراضي.