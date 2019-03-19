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"التعليم": طلاب الثانوية العامة يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:00 ص
"التعليم": طلاب الثانوية العامة يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس طلاب الثانوية- أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس ومن المقرر الانتهاء منها أواخر الشهر الجارى.
 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المدارس تراجع استمارات الطلاب أول بأول مع التأكيد على اختيار الطالب للغة الثانية أثناء كتابة الاستمارة فى المدرسة ومراجعة كافة البيانات الخاصة بالطلاب والمدرسة بدقة. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تقوم بتجميع الاستمارات فى المديريات التعليمية ويقوم مندوب لجنة الكنترولات بإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.
 

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