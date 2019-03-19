الآثار: لا صحة لوجود آثار فى نطاق مشروع طريق "كورنيش الأبيض" بمطروح

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود آثار فى نطاق المشروع القومى لطريق "كورنيش الأبيض الجديد" بمحافظة مطروح، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الآثار، على عدم وجود أى آثار فى هذه المنطقة، وأنه تم الكشف على هذه المنطقة قبل البدء فى المشروع والتأكيد على أنها خالية تماماً من الآثار، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لايزال التنسيق مستمراً مع محافظة مطروح خلال العمل بمشروع طريق الكورنيش الأبيض الجديد حالياً، حيث يوجد مندوب من الآثار مع الشركة القائمة بالعمل، مع إشراف ومتابعة الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للأعمال.
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