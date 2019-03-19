الآثار: لا صحة لوجود آثار فى نطاق مشروع طريق "كورنيش الأبيض" بمطروح

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود آثار فى نطاق المشروع القومى لطريق "كورنيش الأبيض الجديد" بمحافظة مطروح، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الآثار، على عدم وجود أى آثار فى هذه المنطقة، وأنه تم الكشف على هذه المنطقة قبل البدء فى المشروع والتأكيد على أنها خالية تماماً من الآثار، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.