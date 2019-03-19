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إحالة 4 متهمين بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر للجنايات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:33 ص
إحالة 4 متهمين بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر للجنايات اغتصاب - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر 4 شباب متهمين بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الـ4 اختطفوا المجنى عليها أثناء عودتها إلى منزلها فى ساعة متأخرة من الليل واقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً، وأنه فور الانتهاء من فعلتهم فروا وتركوا الفتاة فى حالة إعياء شديد، وأنها توجهت إلى أجهزة الأمن وحررت بلاغاً اتهمتهم فيه بخطفها والاعتداء عليها جنسيا.ً

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الـ4 بعدما تم تحديد هويتهم، ورصد الأماكن التى يترددون عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 


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