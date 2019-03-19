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"أوابك" وأمانة "مجلس التعاون" توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:41 م
"أوابك" وأمانة "مجلس التعاون" توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى بين "أوبك" وأمانة "مجلس التعاون"
مروة الغول
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أعلن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى، مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال النقى فى تصريح صحفى على هامش توقيع المذكرة إن مذكرة التفاهم ستسهم فى إبراز الدور الاستراتيجى والمحورى للصناعة البترولية فى الدول الأعضاء على صعيد صناعة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك للدفاع عن المصالح البترولية فى الدول الأعضاء، وتفنيد الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عن الصناعة البترولية، والتى يتم ترويجها غالبا فى بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين (أوابك) وأمانة (مجلس التعاون)، والتى بدأت منذ السنوات الأولى لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، تتميز بالمتانة والأصالة، خاصة فى المجالات الإعلامية، والاقتصادية، والإحصائية، والتدريب، وقضايا البيئة وتغير المناخ.

وأكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن توقيع المذكرة يأتى أيضا انطلاقا من الرغبة المشتركة بين الجانبين، فى تعزيز ودعم روابط التعاون المشترك، وتنمية العلاقات فيما بينهما؛ لتفعيل الدور الذى يقوم به الإعلام البترولي، للوصول إلى رؤية مشتركة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالصناعة البترولية.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزيانى، فى حين وقعها نيابة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الأمين العام عباس النقى.

أوبك وأمانة مجلس التعاون توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى (1)
 
 
أوبك وأمانة مجلس التعاون توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى (2)
 
أوبك وأمانة مجلس التعاون توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى (3)
 
أوبك وأمانة مجلس التعاون توقعان مذكرة تفاهم فى مجال الإعلام البترولى (4)
 

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