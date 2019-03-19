"أسود الوطن".. كتاب جديد لمجلة "نور" يرصد حكايات الشهداء بقصص مصورة للأطفال

كتب على عبد الرحمن

أصدرت مجلة نور للأطفال، والتي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، كتابًا جديدًا للأطفال بعنوان "أسٌود الوطن"، يهديه الأزهر لأطفال العالم، حيث يرصد الكتاب قصص لشهداء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة، فى صورة قصص قصيرة مصورة تحكى بطولات الشهداء.

ويضم الكتاب قصة مصورة للشهيد العقيد ساطع النعمانى، تبدأ بصورة طفل يقف على قبر الشهيد العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وفى الخلفية يظهر ضابط شرطة يسأل الطفل كنت تعرفه، ليجيبه: "للأسف لم أحظ بهذا الشرف"، ويتضح من القصة أن الضابط كان قد نال شرف الخدمة مع الشهيد العقيد ساطع النعمانى، ويحكى له قصة استشهاد العقيد ساطع النعمانى، بطل معركة بين السرايات، بعد 5 سنوات من إصابته فى المعركة بطلق نارى فى الوجه، وتنتهى القصة بتأدية الضابط التحية العسكرية على قبر الشهيد، بينما يضع الطفل إكليل من الزهور على القبر.

قصة أخرى يضمها كتاب "أسود الوطن"، تحت عنوان "الأسطورة.. حكاية الشهيد أحمد منسى ورفاقه"، وتدور أحداث القصة داخل منزل الشهيد أحمد منسى فى ذكرى استشهاده، حيث تقترح زوجته على بعض الأصدقاء والجيران الذين يشاركون فى إحياء ذكرى استشهاده ، أن يتذكر كل منهم ذكرياته مع البطل أحمد منسى، واختار حمزة الابن الأكبر للشهيد أن يبدأ بقص ذكريات له مع والده الشهيد، وكم كان يؤكد له دومًا بقوله :"نحن بلد أبطال يا بنى لقد تربيت على عشق هذا الوطن"، كما يختار والد زوجة الشهيد أحمد منسى، أن يقرأ قصيدة فى حب الوطن من قصائد الشهيد.

كما يضم الكتاب قصة أخرى مستوحاة من الأحداث فى سيناء تحت عنوان "الغرباء"، مدعمة برسوم تعبيرية أيضًا، وكتاب نور يأتى بإشراف عام الدكتورة نهى عباس، والقصص من تأليف كل من "عبدالمنعم حسين، وعمرو الطاروطى، وباسم صلاح الدين، ورسوم فواز وعلاء حجازى وباسم صلاح الدين، وإخراج فنى محمود الصيفى.