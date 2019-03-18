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20 مايو .. الحكم على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاءالبشرية

الإثنين، 18 مارس 2019 06:52 م
20 مايو .. الحكم على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاءالبشرية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، جلسة 20 مايو المقبل، للنطق بالحكم على 7 متهمين فى قضية اتجار في أعضاء بشرية بمنطقة عين شمس ، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار .
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وكشفت تحقيقات أحمد أبو الليل ، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أن المتهمين "عبد الرحمن ع"وشهرته "الطليانى" 20 سنة مبيض محارة و"عبد الله ر"نجار و"طارق .أ" وشهرته "كشرى" 19 سنة "عايدة .إ"وشهرتها "أم جنا" 23 سنة عاملة و"شعبان.م"عامل و"ياسر.م" فني صيانة و"محمود ي"وشهرته "أبو جنا" هارب كونوا  في غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة اجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدي بعض المواطنين وتستأصل أعضائهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال وترتب على ذلك إصابة المواطنين"عماد .ح" و"بدر .م"و"طفل" بعاهة مستديمة.

 


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