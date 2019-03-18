20 مايو .. الحكم على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاءالبشرية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، جلسة 20 مايو المقبل، للنطق بالحكم على 7 متهمين فى قضية اتجار في أعضاء بشرية بمنطقة عين شمس ، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار .

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