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وزير الداخلية التركى: عملية مشتركة بين تركيا وإيران ضد مسلحين أكراد

الإثنين، 18 مارس 2019 02:30 م
وزير الداخلية التركى: عملية مشتركة بين تركيا وإيران ضد مسلحين أكراد قوات الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
أنقرة(رويترز)
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نقلت وسائل إعلام مملوكة للدولة عن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو قوله إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين من حزب العمال الكردستانى المحظور اليوم الاثنين.

وقال صويلو "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستانى على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة". ونشرت قناة (تى.آر.تى) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.

ويشن الجيش التركى ضربات بانتظام على مسلحى حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء فى الحزب فى تركيا. ويصف الاتحاد الأوروبى وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستانى بأنه جماعة إرهابية.

 


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