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وزيرة الصحة تشارك باحتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصرى

الإثنين، 18 مارس 2019 05:00 ص
وزيرة الصحة تشارك باحتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصرى هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت آية دعبس
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تنظم النقابة العامة للأطباء، حفلها السنوى بيوم الطبيب المصرى، اليوم الاثنين، 18 مارس الجارى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، وأعضاء مجلس النقابة.

 
ويحتفل الأطباء بيوم الطبيب العالمى، فى 18 مارس من كل عام، وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريماً للمتميزين منهم، وفى مصر تحتفل النقابة فى نفس اليوم الذى يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827.
 
ويتم فى الاحتفال بتكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة و من تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعى متميز وعدد من الكُّتاب والإعلاميين.
 

 


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نقابة الاطباء

وزارة الصحة

وزيرة الصحة




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