وزيرة الصحة تشارك باحتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصرى

ويحتفل الأطباء بيوم الطبيب العالمى، فى 18 مارس من كل عام، وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريماً للمتميزين منهم، وفى مصر تحتفل النقابة فى نفس اليوم الذى يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827.

ويتم فى الاحتفال بتكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة و من تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعى متميز وعدد من الكُّتاب والإعلاميين.