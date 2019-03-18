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وزارة السياحة تعلن مد فترة تسجيل الحجاج يوم إضافى

الإثنين، 18 مارس 2019 05:13 ص
وزارة السياحة تعلن مد فترة تسجيل الحجاج يوم إضافى مناسك الحج - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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أعلنت وزارة السياحة مد فترة السماح للشركات التى فعلت إيصالات جدية الحجز لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين 18 مارس الجارى.
 
صرح مجدى شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، والذى أكد مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بالفعل بتفعيل ايصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها، وذلك لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين ١٨ مارس.
 
وكان أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة قد أكد لليوم السابع أن أعداد المواطنين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج للعام 1440ه تجاوز ال145 ألف شخص، لافتا إلى أنه تم غلق باب سداد مقدمات الحجز فى الخامسة من مساء اليوم، فى حين يستمر تسجيل بيانات المواطنين على البوابة الإلكترونية.
 
وأوضح شيحة أن الأعداد تشهد زيادة عن العام الماضى بنسبة من 15إلى 10% حيث بلغ عدد المتقدمين للحج السياحى العام الماضى 120 ألف و200 ألف مواطن، نافيا أن يكون هناك تسجيلات وهمية تمت خلال الأيام الماضية لرفع الأعداد، مشددا على أن الأعداد كلها حقيقية.
 
 
 

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