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الإثنين، 18 مارس 2019 06:52 م
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مصرع طفل متسول طعنه آخر بسلاح أبيض فى النزهة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:20 م
مصرع طفل متسول طعنه آخر بسلاح أبيض فى النزهة جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى طفل متسول مصرعه، إثر إصابته بطعون بسلاح أبيض فى مشاجرة، مع آخرين بميدان الحجاز بمنطقة النزهة بسبب خلافات بينهم، وتم نقله إلى المستشفى.

 تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لطفل فى النزهة مصاب بطعون، وانتقل رجال المباحث وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لطفل 16 عاما لقى مصرعه على يد اثنين من المتسولين بعد مشاجرة نشبت بينهم على توزيع المسروقات، فيما بينهم ضمن تشكيل عصابى تخصص فى النشل وسرقة الحقائب، وتم إلقاء القبض على شخص منهم وهرب الآخر ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطه.

 


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