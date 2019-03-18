video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على المصلين نيوزيلندا

الإثنين، 18 مارس 2019 07:12 م
مجلس الوزراء البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على المصلين نيوزيلندا منفذ هجوم نيوزيلاندا
أ ش أ
إضافة تعليق

أدان مجلس الوزراء البحريني بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على المصلين الأبرياء في مسجدين بنيوزيلندا.

 

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المجلس وصف - خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم ،الاثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء - هذا الهجوم الإرهابي بأنه جريمة بشعة شنعاء، واعتداء غاشم على أبرياء آمنين، ويحمل في طياته كل أشكال الكراهية والتطرف والإرهاب.

 

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لنيوزيلندا حكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل لهم الرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل، مؤكدا ضرورة الوقوف ضد جميع أشكال التعصب والتطرف والكراهية والإرهاب ونشر رسالة المحبة والتسامح واحترام الأديان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد حادث نيوزيلاندا.. خبير بشئون الجماعات: تغيير الخطاب الإعلامى ضرورة

كتاب عرب عن جريمة نيوزيلاندا: نحتاج ثورة فكرية لمواجهة التطرف والإسلاموفوبيا

شاهد.. بعد إلقائها تحية الإسلام.. تعرف على حقيقة ديانة مديرة شرطة نيوزيلاندا

أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تدين حادث نيوزيلاندا الإرهابى

البحرين

نيوزيلاندا

هجوم ارهابى

الارهاب




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة