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"قصتى".. كتاب لحاكم دبى يروى خلاله قصة تعلمه صناعة القادة ودورهم فى تقدم الدول

الإثنين، 18 مارس 2019 02:02 ص
"قصتى".. كتاب لحاكم دبى يروى خلاله قصة تعلمه صناعة القادة ودورهم فى تقدم الدول كتاب قصتى للشيخ محمد بن راشد
كتب هيثم سلامة
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سرد الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، من خلال كتابه "قصتى" قصة تعلمه من الشيخ راشد، صناعة القادة وما له من دور كبير فى تقدم الدول.

نشر موقع "الإمارات اليوم" مقتطفات من كتاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من كتاب "قصتى" تحت عنوان "ثلاثة دروس مع بداية حكم راشد".

وقال محمد بن راشد:"فى يوم آخر من أيام الشيخ راشد، تعلمت شيئا عظيما مازالت أطبقه حتى اليوم، كان الشيخ راشد يحدث أحد الرجال فى المجلس ويقول له أعتقد أنك نشيط ولديك قدرات قيادية هل تستطيع إطلاق المشروع الفلانى، ومتابعته حتى النهاية".

وأضاف قائلاً :"كنت أبدى تجردى لاحقا وأهمس له لماذا قلت لفلان أنه قائد هو قليل الكفاءة ولا يستحق هذه الكلمة، فيأخذ نفس عميقا ويرد على أنه من أهم صفات الحاكم الناجح أن يحيط نفسه بقادة أقوياء، ونحن نبحث عنهم دائما ولكن عندما لا نجدهم نصنع نحن القادة".

واستطرد قائلاً:"لقد كانت حقا كلمات من ذهب قالها بكل بساطة، ولكنها سر عظيم من أسرار نجاح الدول وتفوقها صناعة القادة هى صناعة التنمية وتفوقها هذا هو الدرس الثانى، طبقت ذلك المبدأ على مدى خمسين عاما من حياتى، ومسيرتى حتى اليوم، وخصصت برامج لإعداد القادة وصناعتهم، واستثمرت بشكل شخصى فى الشباب الطموحين الذين أحط نفسى بهم فى كافة المناصب التى تقلدتها واليوم أراهم قادة عالميين فى مجالاتهم وافتخر بهم".


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