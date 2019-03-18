عمرو صدقى: جولة ميدانية لطابا ونويبع للوقوف على مشاكل الاستثمار السياحى

كتبت آمال رسلان

كشف النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه سيقوم بجولة ميدانية خلال الأسبوع الجارى فى مدينتى طابا ونويبع، للوقوف على أهم المشاكل التى تحد تنمية المنطقتين سياحيا، والعوائق التى تواجه المستثمرين هناك، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستتم بالتعاون مع جمعية مستثمرى نويبع وطابا، وتتزامن مع الاحتفالات بتحرير طابا.

وأوضح صدقى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضى المشاكل الخاصة بمنطقتى طابا ونويبع فى حضور ممثلين لست وزارات مختلفة، منها المالية والطيران المدنى والرى والداخلية والنقل والسياحة.

ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين الموجودة هناك منذ فترة طويلة وتحتاج إلى مناقشات متعمقة لحلها، قائلا "هذه المنطقة بها حجم استثمارات عالى جدا وكلها أموال مهدرة على الدولة لأن الفنادق هناك متوقفة ولا تعمل بكامل قوتها". منوها إلى أن اللجنة كانت ترغب فى معرفة أسباب توقف هذه المنطقة وعدم تسويقها والترويج لها سياحيا بالشكل الذى يليق بها، خاصة أن بها أماكن نادرة الوجود فى مناطق آخرى بالعالم.

وأكد أنه طالب الجهات الحكومية بضرورة الحوار لإيجاد حلول تُنصف جميع الأطراف بعيدا عن المصالح الشخصية، مشددا على أنه كان هناك تفهم من الجهات الحكومية حول هذا الأمر.