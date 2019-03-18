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ضبط موظف بالتأمينات لاتهامه بالنصب على المواطنين فى البحيرة

الإثنين، 18 مارس 2019 10:51 ص
ضبط موظف بالتأمينات لاتهامه بالنصب على المواطنين فى البحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط موظف بالتأمينات الاجتماعية بكفر الدوار، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار من "ف. ج. ا" 41 سنة نجار وعدد 3 آخرين مقيمين دائرة القسم بقيام "م . ك. ا" 35 سنة موظف بالتأمينات الاجتماعية بكفر الدوار بالنصب عليهم وحصوله من كل منهم على مبلغ مالى بإجمالى 54 ألف جنيه بعد إيهامهم بمقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم من جهة عمله ولم يف بوعده .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام المذكورين له لرفضه قبول مبلغ مالى منهم على سبيل الرشوة مقابل ذلك .

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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