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صاحب محل يطعن استورجى بـ"سكين" لخلاف على مبالغ مالية بشبرا الخيمة

الإثنين، 18 مارس 2019 11:14 ص
صاحب محل يطعن استورجى بـ"سكين" لخلاف على مبالغ مالية بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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تعدى صاحب محل، على استورجى بسلاح أبيض "سكين"، لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالى اقترضه منه، تم نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر، والتحفظ على المتهم لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وكان تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتلقيه إشارة من مستشفى معهد ناصر، بوصول المدعو "زكريا.ع" 23 سنة استورجى مصاب بجرح نافذ بالبطن، تم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.
 
وبالانتقال والفحص، وبسؤال والد المصاب المدعو "عبد الخالق .ع.م" 61 عاما عامل بلاط، اتهم "على.ع.ع" 28 سنة صاحب محل مستحضرات تجميل، بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابته، وذلك حال قيام نجله "المجنى عليه" بمطالبته للمتهم برد مبلغ مالى قد قام باستدانته منه سلفا، وحال رفض المتهم ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثا إصابته.
 
تمكن العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة،
تحرر عن ذلك المحضر رقم 11015 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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