رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

كانبرا (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستخصص 55 مليون دولار أسترالى (أى ما يعادل 39 مليون دولار أمريكى) لإدخال تدابير أمنية إضافية فى دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية، وذلك بعد الهجوم الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية.

وحذر موريسون - فى تصريح نقلته صحيفة "ذى إيدج" الاسترالية على موقعها الإلكترونى - من تنامى ثقافة "القبلية" فى المجتمع الأسترالى، وهو ما قد يساعد التطرف على ترسيخ أفكاره، ودعا رئيس الوزراء إلى اتباع نهج أكثر هدوءًا فى النقاشات العامة المتعلقة بقضايا تشمل التعددية الثقافية والهجرة.

وكتب موريسون - فى تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى " لقد أعلنا اليوم أننا سنمدد عمل (صندوق المجتمعات الأكثر أمانًا) فى أعقاب الهجوم الإرهابى الرهيب فى نيوزيلندا... وسنقدم 55 مليون دولار استرالى كمنحة من أجل تعزيز السلامة فى المدارس الدينية ودور العبادة، على أن يشمل ذلك معدات مثل الكاميرات والإضاءة وأجهزة الإنذار وأنظمة الأمن".

و أكد موريسون أنه لم يكن مولعًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية المكثفة فى أماكن العبادة، مع ذلك، كان من الضرورى ضمان سلامة المواطنين، على حد قوله.

وأضاف" لقد تمنيت ألا نكون بحاجة إلى هذه الأمور فى دور العبادة فى أستراليا.. ولكن للأسف، نحن كحكومة سنوفر موارد إضافية، حيث يجب أن يتمتع الأستراليون بالحق فى ممارسة عقائدهم الدينية بأمان".