رئيس الرقابة المالية يشكل لجنة تأسيسية لانتخاب مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 375 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وكافة الإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل نشاطه.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تشكل لجنة تأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، برئاسة سليمان نظمى، وعضوية كل من عونى عبد العزيز، علاء سبع، عصام خليفة، نيفين الطاهرى.

وحدد القرار، مهام اللجنة اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعضوية الاتحاد، تحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له، وذلك خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، والنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه.