باكستان تنكس أعلامها اليوم حدادا على ضحاياها فى اعتداء نيوزيلندا

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قررت باكستان تنكيس أعلامها اليوم الإثنين، حدادا على مقتل 9 من مواطنيها في الهجوم الإرهابي الذى وقع يوم الجمعة الماضى ضد مصلين مسجدي بمدينة " كرايست تشيرش " بنيوزيلندا واسفر عن مصرع 50 شخصا .

وذكرت قناة ( جيو) الباكستانية ان وزير خارجية باكستان ، شاه محمود قريش ، أوضح فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى اسلام آباد، أن عملية التعرف على هوية جميع الضحايا الباكستانيين فى هذا الاعتداء الغادر انتهت، وأن عملية تسليم الجثث لذويها سوف تبدأ ، فيما تقرر بدء تحقيقات رسمية فى باكستان فى هذا الحادث.

وأشاد قريشي بأحد ضحايا الهجوم وهو المواطن الباكستاني نعيم راشد الذي أبدى شجاعة نادرة أثناء محاولته التصدي للمهاجم، مشير الى أنه سيتم تكريمه خلال الاحتفال بيوم باكستان في 23 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يدفن 6 من الضحايا الباكستانيين فى نيوزيلندا ، على أن يوارى الثلاثة الباقون فى باكستان .