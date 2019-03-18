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"الزراعة" تؤكد ارتفاع صادرات مصر من الموالح للخارج إلى 833 ألف طن

الإثنين، 18 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة" تؤكد ارتفاع صادرات مصر من الموالح للخارج إلى 833 ألف طن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى
كتب عز النوبى
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تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، تشديد إجراءاتها على جميع صادرات الخضر والفاكهة، لضمان زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة للموسم الجديد، ارتفعت صادرات الموالح إلى 833 ألف طن إلى جميع دول العالم وجار الشحن والتصدير.

 

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أعلنت عن عدة إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 

وحذرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، وهذه الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.

 


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