التضامن: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـجرية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى، للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى أن عدد الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 ألف متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عبد الموجود إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام قد خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وحتى 7 مارس وتم مد فترة التقديم حتى الخميس الماضي 14 مارس ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضح المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية، حيث إن فى المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسة 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، والمستوى الثانى تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه، أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء فى الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.

كما أكد عبد الموجود أن المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلاً على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكراً للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.