الأوقاف تفتح باب التقديم لمؤتمر شباب أئمة إفريقيا من أبناء القارة السمراء

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بوزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى مؤتمر أئمة أفريقيا.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية، عددا من الضوابط لحضور المؤتمر وهى: ألا يزيد سن المشارك عن خمسة وأربعين عاما عند تاريخ نشر هذا الإعلان، وستكون الأولوية لمن هم تحت سن الأربعين.

واشترطت الأوقاف فى المشارك أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الشرعية أو العربية من إحدى الجامعات المعتمدة محليا ودوليا، أن يكون إماما لأحد المساجد الكبرى في بلده , ومن خلال المؤسسات الدينية الرسمية بها أن يحصل على موافقة الجهة التي يعمل بها على حضور المؤتمر.

واشترطت الاوقاف، ان يملأ النموذج المرفق مصحوبا بالسيرة الذاتية، سيتم تمثيل جميع الدول الإفريقية، وتكون الأولوية لمن يحصل على أعلى النقاط فى تقييم خبرات المتقدمين.

وقالت إنه سيتم تمثيل جميع الدول الأفريقية فى المؤتمر، إضافة إلى عشرة ممثلين من مختلف دول العالم الأخرى للوقوف على التجربة المصرية الإفريقية فى التعامل مع ملف الخطاب الدينى.