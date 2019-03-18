video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتح باب التقديم لمؤتمر شباب أئمة إفريقيا من أبناء القارة السمراء

الإثنين، 18 مارس 2019 12:34 م
الأوقاف تفتح باب التقديم لمؤتمر شباب أئمة إفريقيا من أبناء القارة السمراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بوزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب  التسجيل للمشاركة فى مؤتمر أئمة أفريقيا.
 
وحددت وزارة الأوقاف المصرية، عددا من الضوابط لحضور المؤتمر وهى: ألا يزيد سن المشارك عن خمسة وأربعين عاما عند تاريخ نشر هذا الإعلان، وستكون الأولوية لمن هم تحت سن الأربعين.
 
واشترطت الأوقاف فى المشارك أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الشرعية أو العربية من إحدى الجامعات المعتمدة محليا ودوليا، أن يكون إماما لأحد المساجد الكبرى في بلده , ومن خلال المؤسسات الدينية الرسمية بها أن يحصل على موافقة الجهة التي يعمل بها على حضور المؤتمر.
 
واشترطت الاوقاف، ان يملأ النموذج المرفق مصحوبا بالسيرة الذاتية، سيتم تمثيل جميع الدول الإفريقية، وتكون الأولوية لمن يحصل على أعلى النقاط فى تقييم خبرات المتقدمين.
 
وقالت إنه سيتم تمثيل جميع الدول الأفريقية فى المؤتمر، إضافة إلى عشرة ممثلين من مختلف دول العالم الأخرى للوقوف على التجربة المصرية الإفريقية فى التعامل مع ملف الخطاب الدينى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. بدء برنامج تأهيل 200 إمام بالأوقاف فى مسجد النور بالعباسية

77 متسابقا من 51 دولة يشاركون بمسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم

وزاره الاوقاف

اكاديمية الدعاة

الخطاب الدينى




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة