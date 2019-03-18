video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأم المثالية بقنا: "اشتغلت فى تربية الطيور عشان أصرف على أولادى بعد الطلاق"

الإثنين، 18 مارس 2019 01:32 م
الأم المثالية بقنا: "اشتغلت فى تربية الطيور عشان أصرف على أولادى بعد الطلاق" الحاجة حسنية عبد القادر الأم المثالية بقنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

قالت الحاجة حسنية عبد القادر، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا للعام الحالى: "هذا تكريم من أولادى لأنى تعبت معاهم، أنا انفصلت عن زوجى منذ أكثر من 20 عامًا وكنت أنجبت ولدا وبنتين، لكن أصريت أن ولادى يكملوا دراستهم، ولا تقف المشكلات التى حصلت مع زوجى عائقا فى أنهم يكونوا نماذج صالحة ويكملوا تعليمهم وصولًا للجامعة".

 

وأضافت الأم المثالية بقنا: "قررت أن أصبح الأب والأم لأولادى فى ظل الظروف الصعبة متغلبة على ضيق الحال بتربية الطيور فى المنزل وبيعها، وكنت أدبر حياتى على المكسب الذى أحصل عليه، وكان هدفى هو تربية أولادى بعد أن انفصلت عن زوجى، ورفض أن يقوم بواجبهم تجاه مدارس الأطفال، لكنى أصريت أن يكملوا دراستهم ولم أبخل معهم بشىء".

 

واختتمت الأم المثالية حديثها قائلة: "ربنا كرمنى فى أولادى ياسمين تخرجت فى كلية التجارة، وشقيقتها نسمة حصلت على بكاريوس آداب، وحسام نجلى بكاليريوس حقوق، وحاليًا يقوم بتحضير ماجستر فى كلية الحقوق، والحمد والشكر لله على هذا التكريم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

اخبار مصر

اخبار محافظة قنا

قنا اليوم

اخبار محافظات

الام المثالية




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة