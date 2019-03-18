الأم المثالية بقنا: "اشتغلت فى تربية الطيور عشان أصرف على أولادى بعد الطلاق"

قنا - وائل محمد

قالت الحاجة حسنية عبد القادر، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا للعام الحالى: "هذا تكريم من أولادى لأنى تعبت معاهم، أنا انفصلت عن زوجى منذ أكثر من 20 عامًا وكنت أنجبت ولدا وبنتين، لكن أصريت أن ولادى يكملوا دراستهم، ولا تقف المشكلات التى حصلت مع زوجى عائقا فى أنهم يكونوا نماذج صالحة ويكملوا تعليمهم وصولًا للجامعة".

وأضافت الأم المثالية بقنا: "قررت أن أصبح الأب والأم لأولادى فى ظل الظروف الصعبة متغلبة على ضيق الحال بتربية الطيور فى المنزل وبيعها، وكنت أدبر حياتى على المكسب الذى أحصل عليه، وكان هدفى هو تربية أولادى بعد أن انفصلت عن زوجى، ورفض أن يقوم بواجبهم تجاه مدارس الأطفال، لكنى أصريت أن يكملوا دراستهم ولم أبخل معهم بشىء".

واختتمت الأم المثالية حديثها قائلة: "ربنا كرمنى فى أولادى ياسمين تخرجت فى كلية التجارة، وشقيقتها نسمة حصلت على بكاريوس آداب، وحسام نجلى بكاليريوس حقوق، وحاليًا يقوم بتحضير ماجستر فى كلية الحقوق، والحمد والشكر لله على هذا التكريم".