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وزير خارجية الأردن لنظيره النيوزيلندى: أكدنا وقوفنا ضد الإرهاب والكراهية

الأحد، 17 مارس 2019 02:43 م
وزير خارجية الأردن لنظيره النيوزيلندى: أكدنا وقوفنا ضد الإرهاب والكراهية أيمن صفدى وزير خارجية الأردن
كتبت ريهام عبد الله
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أجرى أيمن صفدى، وزير خارجية الأردن، اتصال هاتفى بنظيره النيوزيلندى، وينستون بيترز، وأدانا خلاله الهجوم الإرهابى على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" خلال أداء صلاة الجمعة، وهو الهجوم الذى خلف وراءه 50 قتيلا وعدد كبير من المصابين.

 

وقال صفدى عبر تويتر :"أكدت ووزير خارجية نيوزلندا فى اتصال هاتفى إدانة الجريمة الإرهابية الهمجية ضد المصلين الأبرياء وتبادلنا التعازي بالشهداء رحمهم الله،  وأكد بيترز تقديم كل الرعاية للجرحى، وطلبت إبقاء المملكة فى صورة التحقيقات، أكدنا وقوفنا معا ضد الإرهاب وخطاب الكراهية بكل أشكالهما".

أيمن صفدى
أيمن صفدى

 


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