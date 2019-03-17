وزير الرى الأسبق يفوز برئاسة المجلس العربى للمياه حتى عام 2021

كتبت ـ أسماء نصار

فاز الدكتورمحمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق بإجماع كل أعضاء الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، برئاسة المجلس خلال دورته الخامسة 2019-2021، فى الانتخابات التى أجريت بالتصويت الحر المباشر لاختيار 20 عضوا جديدا بمجلس المحافظين.

وأعلن الدكتور وليد عبد الرحمن، نائب رئيس المجلس العربى للمياه ورئيس لجنة الانتخابات اليوم" الأحد " فوز ناصر نصر الله رئيس "مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة (لبنان) والدكتور طارق أحمد السمان مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية -المركز القومى لبحوث المياه – ( مصر) والدكتور عابدين صالح، أستاذ الهندسة المدنية- قسم الهندسة المدنية جامعة الخرطوم (السودان) والدكتور محمد صفوت عبد الدايم أستاذ متفرغ المركز القومى لبحوث المياه (مصر)، والدكتور عدنان عايش أستاذ مساعد – جامعة الأزهر (فلسطين) والدكتور صالح بكر الطيار، ممثل مركز الدرسات العربي الأوروبي، (السعودية)، والدكتور علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث بالمناطق الجافة (مصر)، والدكتور إبراهيم الدخيري، ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية (السودان)، والدكتور عبد الملك آل الشيخ، ممثل جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، (السعودية) والدكتور خالد أبو زيد، ممثل مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا،(مصر)، والكيميائي سعد أبو المعاطي، ممثل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية،(مصر) الدكتور وليد عبدالرحمن، ممثل أكوا القابضة (السعودية)، والمهندس ممدوح رسلان ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،(مصر) والدكتور حسن كامل راتب، ممثل مجموعة شركات سما، (مصر)الدكتور محمد رؤوف درويش، ممثل المكتب الاستشاري الهندسي درويش،(مصر) والدكتورة رولا خضرة، ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط،(ايطاليا) والدكتور ممدوح عنتر، ممثل قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،(مصر) والدكتور عبد العزيز الطرياق، ممثل معهد الامير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء(السعودية)، والدكتور خالد عبد الحي رمضان، ممثل المركز القومي لبحوث المياه(مصر).

كما تم إقرار تعيين 22 مرشحا من قبل حكوماتهم و سلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

وعقد مجلس المحافظين أول اجتماعاته بتشكيله الجديد اليوم "الأحد"برئاسة الدكتور محمود أبو زيد لاستعراض خطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة (2019-2021، وتنفيذ استراتيجية المياه الخاصة بالمجلس العربي للمياه والتى تهدف إلى توطيد الشراكة الفعالة مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، وذلك عن طريق التعاون المثمر بين القطاعات المختلفة والأطراف المعنية المتعددة والعمل بالمناهج المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل تعزيز الحلول المتكاملة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى بداية الإجتماع شكر أبو زيد الجمعية العمومية على ثقتهم فى دعم مصر لرئاسة المجلس العربى للدورة الخامسة على التوالى، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية التعاون العربى فى كافة المجالات من خلال آليات تلبى طموحات الشعوب العربية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس بتحقيق الأمن المائى والغذائى لكافة الشعوب العربية.

كما أكد د.أبو زيد حرصه على تنفيذ استراتيجية المجلس الرامية إلى توحيد الجهود العربية وبناء الجسور للربط بين أهداف التنمية المستدامة، و العمل على خلق شراكات فعالة وتشجيع التنسيق بين المشروعات والمبادرات الجارية بغرض تحقيق أعلى فائدة من الأنشطة التعاونية المتكاملة، والتأكد من صحة ودقة النتائج وتحقيق الحد الأقصى من فوائد التمويل وتجنب التكرار في الأنشطة .

وأشار إلى أهمية بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات وزيادة الوعي بمشكلات المياه عن طريق تعميق المفاهيم المتعلقة بموارد المياه المشتركة بهدف زيادة التنسيق والتطوير وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وإنشاء نظم معلومات مائية وشبكات متخصصة والقيام بأبحاث علمية متقدمة ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر المنطقة العربية، وتحسين خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه وتشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية والاستثمار في قطاع المياه .