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وزير التموين يصل ديوان محافظة كفر الشيخ قبل افتتاح تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر

الأحد، 17 مارس 2019 09:56 ص
وزير التموين يصل ديوان محافظة كفر الشيخ قبل افتتاح تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان
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وصل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور منذ قليل ديوان عام محافظة كفر الشيخ وكان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر تمهيدا لافتاح  أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة  تشغيل المصنع.
 
وتسعى وزارة التموين خلال الوقت الراهن إلى تعظيم الموارد المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات المحلية وعدم تصنيعها فى مصر، وقد بدأت بتطوير صناعة السكر من خلال تطوير المصانع الخاصة به وإدخال أفضل الوسائل الفنية الحديثة فى تلك الصناعة الهامة.
 
 
 
 
 
 

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على المصيلحى

وزير التموين

التجارة الداخلية

كفر الشيخ




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