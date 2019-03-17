وزير التموين يصل ديوان محافظة كفر الشيخ قبل افتتاح تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر

كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان

وصل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور منذ قليل ديوان عام محافظة كفر الشيخ وكان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر تمهيدا لافتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع.

وتسعى وزارة التموين خلال الوقت الراهن إلى تعظيم الموارد المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات المحلية وعدم تصنيعها فى مصر، وقد بدأت بتطوير صناعة السكر من خلال تطوير المصانع الخاصة به وإدخال أفضل الوسائل الفنية الحديثة فى تلك الصناعة الهامة.