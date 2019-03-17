وزير التموين: سحب رخصة أى بقال لا يلتزم بإعلان أسعار السلع التموينية

كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين أنه بصدد إصدار قرار يلزم بقالى التموين أو "البدالين" بوضع قائمة بأسعار السلع التموينية حماية لحقوق المواطنين، ومنعا لخداعهم بأسعار أغلى من الأسعار الحقيقة لتلك السلع.

وأكد الوزير أنه سيمنح بقالى التموين مهلة شهر لوضع قائمة بأسعار السلع التموينية، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام سيعاقب بسحب الرخصة التموينية، كما أن الوزارة بصدد وضع جميع أصناف السلع التموينية وسعرها وكيمتها على قاعدة بيانات الصرف بالوزارة حتى يتم منح المواطن بون الصرف يتضمن نوع السلعة وسعرها مثل السلاسل التجارية.

وجاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج يرافقه كل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.

ووجه وزير التموين بتوفير كافة السلع أمام المواطنين لاختيار ما يحتاجه منها دون تقييده بسلع محددة.