وزير التعليم العالى يعلن تعيين 5 عمداء جدد بالجامعات الحكومية‎

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين (5) عمداء جدد بالجامعات الحكومية، وهم: د. أمين مصطفى محمد السيد عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ود. ممدوح صادق محمد الرشيدي عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج، ود. إيمان أحمد على محمد أبوزيد عميدًا لكلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي، ود. إبراهيم إبراهيم إبراهيم الهواري عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ، ود. فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.