وزيرة الصحة: فحص 42 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سى

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، توقيع الكشف على 42 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي "100 مليون صحة" منذ انطلاقها، مبينة أنه يتم فحص من 500 إلى 600 مواطن يوميا.

وقالت هالة زايد، خلال كلمة لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، أن وزارة الصحة قامت بخطوات حثيثة لنقل التكنولوجيا والاستفادة من البحث العلمى، وبدأت بالمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما، وسيتم عرض قصص نجاح به العام المقبل.