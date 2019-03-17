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الأحد، 17 مارس 2019 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر ترجح زيادة عملاء WE لـ5 ملايين عميل بسبب خطوط التابليت المدرسى

الأحد، 17 مارس 2019 11:30 م
مصادر ترجح زيادة عملاء WE لـ5 ملايين عميل بسبب خطوط التابليت المدرسى we
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رجحت مصادر مطلعة لليوم السابع، زيادة عملاء المشغل الرابع للمحمول فى السوق، المصرية للاتصالات WE، من ما يقرب من نحو 4 ملايين و 700 ألف إلى 5 ملايين عميل، إذا ما تم إضافة حجم  شرائح المحمول التى سيتم توزيعها على طلبة المدارسـ وعددها يزيد عن 700 مليون شريحة حيث يصل عملاء الشبكة الحاليين الى ما يقرب من 4 ملايين عميل.
 
وتواجه الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% منافسة شديدة فى سوق المحمول والذى يصل حجم الإشتراكات به الى نحو 92 مليون خط وفقا لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، حيث تم اطلاق الشبكة الرابعة فى سبتمبر 2017.
 
وحققت زيادة فى قاعدة مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة ، حيث بلغت الزيادة فى عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 29% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% و بلغ إجمالى عملاء التليفون المحمول 3.9 عميل بنهاية عام 2018 وذلك وفقا لنتائج أعمالها عن العام الماضى.
 
وتراهن الشركة المصرية للاتصالات والتى تمتلك نحو 8 مليون عميل بخدمات التليفون الأرضى على الحصول على حصة كبيرة بسوق المحمول و الذى يشهد تباطؤ بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية لمنع التلاعب ببيانات العملاء.

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