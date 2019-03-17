مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: مصر لديها موارد زراعية رائعة

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أطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد برنامجا تدريبيا لأكاديمية التنمية الريفية بمصر بهدف توفير مناطق ريفية جاذبة للشباب ولتوفير فرص العمل والتدريب وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص فى هذا الصدد، ودعم الاستثمار فى القطاع الريفى.

وقال إيربك أوشلان مدير مكتب منظمة بالقاهرة - في كلمة له خلال حفل إطلاق البرنامج - "إنه تم اختيار مصر من ضمن 5 دول لإطلاق الأكاديمية مستعرضا بعض التجارب التى ساعدت الشباب والفتيات ليكون لهم مشروعات خاصة إضافة للتدريب للدخول لسوق العمل.

وأضاف أن إطلاق البرنامج اليوم بالقاهرة يتزامن مع احتفال منظمة العمل الدولية بمروى 100 عام على إنشائها كأقدم الوكالات المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة والتى تهتم بترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق منذ عام 1919، مؤكدا أهمية تنمية الاقتصاد الريفى لتحقيق التنمية المستدامة.

وبدورها استعرضت نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب فى مصر بمنظمة العمل الدولية دور الأكاديمية التى تنفذها المنظمة مع مركز التدريب الدولى فى تورينو لاستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز تشغيل الشباب فى المناطق الريفية لمساعدة الشباب والفتيات على تحقيق تطلعاتهم والوصول لمستقبل أفضل للعمل من خلال تبادل فرص المعرفة والتعلم والتدريب لإعداد الشباب لسوق العمل.

ومن جانبها، أشادت جيوفانا سيجلى مديرو مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر فى كلمتها بما تمتلكه مصر من موارد رائعة بمنتجات زراعية وقربها من الأسواق ومكانتها الجغرافية المتميزة بما يؤهلها لتنمية ريفية ونهضة زراعية تقوم على القيمة المضافة وتقيم صناعات زراعية توفر فرص عمل للشباب، وأضافت أنه يمكن إقامة مشروعات زراعية فى الريف تعتمد على المنتجات الزراعية وتوفر استخدام المياه والحفاظ على البيئة.

وكشف الدكتور حسين جيدا ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو فى كلمته أن 57% من الشباب المصرى من سن 18 إلى 29 يعيش فى الريف وأن الشباب فى هذه المرحلة السنية يصل إلى نحو 19 مليون بما يؤكد أهمية التنمية الريفية وتعزيز الاقتصاد القائم على الزراعة، وطالب بتشجيع الشباب على التصنيع الزراعى والحيواني وتسهيل التسويق لمنتجاتهم وإقامة مشروعات أمن غذائى توفر فرص العمل وتحقق العدالة الاجتماعية وتحد من البطالة وتجعل الريف جاذب وليس طارد للشباب.

كما نوه سفير النرويج بالقاهرة ستين روستبن بالتعاون البناء بين بلاده ومصر وتقديم الدعم المالى والفنى لتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية ريفية فى مصر، مشيدا بما تملكه مصر من موارد زراعية ومعلنا الدعم للأكاديمية الريفية التى أطلقتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم.