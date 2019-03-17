محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحى السلام.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة بمركز تدريب شباب الخريجين بحي السلام أول والذي تنظمه المحافظة بمشاركة 30 عارض وعارضة من شباب الخريجين والجمعيات الأهلية ويستمر لمدة شهر لتسويق منتجات الشباب والتي تضمنت مشغولات يدوية وملابس واكسسورات ومصنوعات جلدية وأثاث معدنى.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في كافة المجالات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وبالتنسيق مع جهاز تنمية الموارد البشرية شباب الخريجين بالقاهرة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع جهاز تشغيل شباب الخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية ومتقدمة في مجالات الحرف اليدوية والتدريب على الحاسب الالي واللغات لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، بالاضافة إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتشغيل لتوفير فرص عمل جادة لشباب الخريجين.

وأكد المحافظ أن المحافظة بصدد التوسع في تنظيم تلك المعارض لتشجيع الشباب على تسويق منتجاتهم ، وأصدر تعليماته بتشغيل المعرض بصفة دائمة طبقاً لاحتياجات الموسم على مدار العام لتوفير السلع المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.

رافق المحافظ إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وخالد شحاتة رئيس حي السلام أول والدكتورة رانيا حسن مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالقاهرة .