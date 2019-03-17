فيديو.. الرئيس السيسى يطلق مبادرة للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى

كتب محمد الجالى محمد شرقاوى

أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الأفريقى المنعقد فى أسوان، عدة توصيات من أهمها ما يلى:-

أولا: قام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

ثانيا: قيام وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا.

ثالثا: قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلى، إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.

رابعا قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.

خامسا: قيام إدارة منتدى شباب العالم لتشكيل فريق عمل العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.