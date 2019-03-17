صور.. ندوة تثقيفية عن الشباب وبناء الشخصية باحتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نظمت محافظة جنوب سيناء، ندوة تثقيفية عن الشباب وبناء الشخصية النصرية تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بحضور واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعواقل ومشايخ القبائل بالمحافظة .

وذلك في إطار إحتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة الموافق 19 مارس وعودة طابا فى عيدها الثلاثون

وقدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر والترحيب للدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، واللواء ناجى شهود الخبير الأمنى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على حضورهم لإلقاء محاضرة اليوم تحت عنوان "الشباب وبناء الشخصية المصرية" .

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مشايخ القبائل قاموا بالدعم الكامل للقوات المسلحة ٱثناء حرب أكتوبر، وندوة اليوم تخاطب أولادنا فى المقام الأول فهم المستقبل، وحرصت على أن يحضر ندوة اليوم طلاب وطالبات من الأزهر والتربية والتعليم والمرأة والشباب .

وٱشار فوده أنه تم تخصيص الحصة الأولى للتحدث عن عوده طابا، كى يعرف أبنائنا كيف تم ٱسترداد الجزء العزيز علينا هى أرض طابا، وإحياء هذه الذكرى وهو واجب وطنى ويوم تاريخى.

وبدأ الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا كلمته قائلاً، أنه على قدر الدماء التي إرتوت بها أرض سيناء بقدر غلاوة سيناء"، والتفاوض كان من أجل عودة أرض سيناء، واليوم نتحدث عن الذكرى الغالية بإستراد أرض طابا فى 19مارس 1989، وماذا نعرف عن طابا وعن حرب الاستنزاف من 67حتى 73 .

وتحدث شهاب أن هزيمة 67 أطلق عليها نكسة أدت إلى إحتلال سيناء، وهى كانت سوء تقدير، وتم التخطيط لحرب أكتوبر بأسلوب علمى، وكانت مفاجأة للعالم أجمع وإنتصار أكتوبر الذى أبهر العالم .

وأشار شهاب أنه تم الانسحاب على ثلاث مراحل من الجانب الإسرائيلى حتى مارس 1989 لرفع العلم على أرض طابا

قام على تنظم ندوة اليوم التثقيفية وتقديم فعاليات الإحتفالية ، المجمع النموذجى لإعلام طور سيناء برئاسة عبدالحميد العزب

وقد احتفلت محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى اليوم الأحد، الذى يواكب ذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن الأم مصر.

حيث قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد حريصة نائب مدير أمن جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بحضور والقيادات التنفيذية وشيوخ وعواقل البدو .

أكد المحافظ أن عودة طابا أكبر دليل على قوة مصر عبر مختلف عصورها خاصة إن طابا عادت بالتحكيم الدولى الذى سبق دراسات وأعداد جيد أذهب العالم بقدرة مصر على إقناع العالم بفضل رجال مصر الأوفياء .

أشار المحافظ إلى أن ملحمة استرداد طابا جاءت تأكيدا لصلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب الوطنى ونموذج للأداء فى الساحه السياسية مثلما كان الأداء الخالد فى الساحه العسكريه، كما إن الانتصار فى قضية استعادة طابا وعودة الحقوق لأصحابها يرجع إلى كفاءة المفاوض المصرى فى إدارة الأزمة والاحتكام إلى الشرعية والقضاء الدوليين، وإتباع أسلوب علمى ناجح لحل النزاعات الدوليه بالطرق السلمية وبأحكام القانون الدولى فى ظل توافر عناصر القوة .

أوضح المحافظ أن مصر أثبتت للعالم أن الإرادة المصرية لا تقبل التجزئه أو المساومه والحفاظ على كل حبة رمل .

وقال المحافظ أن هناك دروسا عديدة مستفادة من ملحمة استرداد طابا يجب أن تتعلمها الأجيال القادمة من الشباب والنشئ الذى لم يعاصروا هذه الأيام بما دار فيها من معارك وطنيه وكنموذج للأداء المصرى فى الساحه السياسيه ومن أهمها الا يضيع حق وراءه مطالب .

احتفالية محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى

محافظ جنوب سيناء والقيادات

محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن

محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن ومشايخ القبائل

محافظ جنوب سيناء والدكتور مفيد شهاب واللواء ناجى شهود أثناء الندوة

المشاركين فى الندوة التثقيفية

مشايخ وعواقل البدو أثناء الندوة التثقيفية بمناسبة احتفالات المحافظة