صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم الأم المثالية بـ"اتحاد نقابات العمال"

المنوفية _محمد فتحى

شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حفل تكريم الأم المثاليه والذي نظمه الإتحاد المحلي لنقابات عمال المنوفية بمقر الإتحاد بشبين الكوم ، بحضور علي عبد الوهاب رئيس الإتحاد ووكلاء وزارة القوي العاملة والأوقاف والشباب والرياضة ورئيس الإدارات المركزية بالأزهر الشريف بالمنوفية و عدد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان النقابية بالإتحاد .

حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة أيات من الذكر الحكيم ، وفي كلمته رحب رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال المنوفية بالحضور ، مشيراً إلي حرص الإتحاد في تكريم الأمهات المثاليات وإختيارهم من مواقع العمل المختلفة بنطاق المحافظة تكريما لجهودهم حيث أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء .

و من جانبه قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقديرلكل أمهات مصر لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء مجتمع سليم قائم على الحب والعطاء والتفانى فى حب الوطن واللاتى يقدمن الشهداء كل يوم من أجل رفعة هذا الوطن .

وفي نهاية الحفل أهدي رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال المنوفية درع الإتحاد لمحافظ المنوفية وتم تكريم عدد 25 أم مثالية من أعضاء اللجان النقابية بنطاق المحافظة بمنحهم شهادات تقدير وبعض الجوائز.