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صور ..محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة أعمال الإنارة والكهرباء بالمساجد والكنائس

الأحد، 17 مارس 2019 02:00 م
صور ..محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة أعمال الإنارة والكهرباء بالمساجد والكنائس جانب من اعمال الصيانة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية ومسئولى الكهرباء، لعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة، حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين والإستجابة الفورية لمشاكل المواطنين .
 
كما وجه، بالاهتمام بإنارة دور العبادة من المساجد والكنائس، وتلبية إحتياجهم للتمكن من أداء الشعائر الدينية في أجواء أمنة.
 
وفي إستجابة فورية من محافظ البحيرة، فور تلقيه طلب من مسؤولي كنيسة المسيح بنطاق الوحدة المحلية بعمر مكرم بمدينة بدر، بخصوص صيانة خطوط الإنارة أمام الكنيسة، وجه رئيس الوحدة المحلية بتحريك سيارة الكهرباء اتجاه الموقع، وهو ما تم بالفعل، حيث تم إصلاح الكشافات واللمبات وشد الأسلاك التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية.
 
ومن جانب آخر، قام رئيس المدينة ايضا، بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتغير المتهالك منها لقرية أم صابر، وتم تركيب عامود إنارة جديد بدلا من عامود آخر متهالك علي الطريق العام أمام شركة بيكو.
 
كما تم متابعة أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنارة، بمناطق أرض الجمعية، ومحيط موقف البيجو القديم والسوق التجاري، حيث تم إصلاح الأعطال بالكشافات وتغيير اللمبات التالفة .
 
وفي سياق متصل قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، بأعمال إحلال وتجديد أعمده كهرباء قرية نيبر التابعة لمجلس قرية بطورس، تم إستلام عدد 114 عامود لإجراء أعمال إحلال، وتجديد أعمدة الكهرباء والإنارة بالقرية وما زال العمل جاري .
 
جانب من اعمال الصيانة (1)
جانب من اعمال الصيانة (1)

جانب من اعمال الصيانة (2)
جانب من اعمال الصيانة (2)

جانب من اعمال الصيانة (3)
جانب من اعمال الصيانة (3)

 


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