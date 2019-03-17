صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شرق إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين

جاكرتا (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التى اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرقى البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا و59 مصابا.



أثار الفيضانات التى ضربت إندونيسيا

وقال نوجروهو - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل كما دمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.



المياه تهيمن على شوارع إندونيسيا

ورجح نوجروهو احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليا فى مراكز إيواء مؤقتة.



سيارة نصف غارقة

يشار إلى أن منطقة "سينتانى" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، مما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة.



طائرة تضطر للهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية



طائرة تعوم على المياة جراء الفيضانات



قوات الإنقاذ تحمل أحد المصابين



قوات الإنقاذ تنقل مصاب لتلقى العلاج