"شباب ورياضة الوادى الجديد" تبدأ رحلات برنامج "أهل مصر" للشباب للقاهرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن إنطلاق الرحلات التثقيفية والترفيهية التابعة لبرنامج "أهل مصر"، وذلك لزيارة مدينة القاهرة بمشاركة 50 شابا من أبناء المحافظة.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة تشمل حضور عدد من المحاضرات التثقيفية في مجالات تحديات واستراتيجيات الأمن والمشروعات القومية والتنمية البشرية، بالإضافة إلي زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية، ومنها المتحف الحربى – الأهرامات – متحف القوات الجوية – مجمع الأديان – بانوراما حرب أكتوبر – شارع المعز .

وأضاف شوقي، أن برنامج "أهل مصر" تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتستهدف من خلاله تدريب وتوعية شباب المحافظات الحدودية بالاستراتيجيات، والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى.