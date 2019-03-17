video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب ورياضة الوادى الجديد" تبدأ رحلات برنامج "أهل مصر" للشباب للقاهرة

الأحد، 17 مارس 2019 01:20 م
"شباب ورياضة الوادى الجديد" تبدأ رحلات برنامج "أهل مصر" للشباب للقاهرة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن إنطلاق الرحلات التثقيفية والترفيهية التابعة لبرنامج "أهل مصر"، وذلك لزيارة مدينة القاهرة بمشاركة 50 شابا من أبناء المحافظة.
 
 
وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة تشمل حضور عدد من المحاضرات التثقيفية في مجالات تحديات واستراتيجيات الأمن والمشروعات القومية والتنمية البشرية، بالإضافة إلي زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية، ومنها المتحف الحربى – الأهرامات – متحف القوات الجوية – مجمع الأديان – بانوراما حرب أكتوبر – شارع المعز .
 
 
وأضاف شوقي، أن برنامج "أهل مصر" تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتستهدف من خلاله تدريب وتوعية شباب المحافظات الحدودية بالاستراتيجيات، والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو - محافظ الوادى الجديد يتفقد ثانوية موط العسكرية بالداخلة ويشيد بانضباطها

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة