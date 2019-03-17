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الأحد، 17 مارس 2019 03:25 م
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رئيس مياه القناه يؤكد على مواجهة التقلبات الجوية بقطاع بورسعيد

الأحد، 17 مارس 2019 03:00 م
رئيس مياه القناه يؤكد على مواجهة التقلبات الجوية بقطاع بورسعيد جانب من اعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناه، على مواجهة التقلبات الجوية فى  للقطاعات الثلاثة، وسرعة التعامل فى مناطق تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن المناطق المنخفضة، والمناطق التى ليس بها بالوعات أمطار، وذلك فى إطار إستمرار المتابعة والتكثيف للأعمال، من خلال غرفة العمليات والخط الساخن وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة التقلبات الجوية وموجه الأمطار.
 
وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنة تم بالفعل التعامل من خلال فرق الطوارئ فى قطاع بورسعيد، والمتمثلة فى شبكات الشرق تحت إشراف للمهندس أيمن كمال رئيس القطاع، كما تم تنفيذ أعمال شارع مصطفى كامل، وتعليه المطابق أثناء اعمال التطوير، وإنشاء بالوعات للأمطار ومتابعه خطوط شبكة الصرف أثناء اعمال تطوير شارع محمد على وشارعي عدلي وشارع  99 بمنطقة المناخ.
 
 
 

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