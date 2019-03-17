باحثة بمدينة زويل تفوز بجائزة لوريال - يونسكو من أجل المرأة لعام 2019

وائل ربيعى

فازت الدكتورة منةالله الصيرفي، إحدى الباحثات المتخصصات في مجال الوراثة بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل تحت اشراف الدكتور شريف الخميسي بجائزة لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم العالمية، وذلك خلال مراسم حفل الختام الذي اقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

برنامج لوريال -يونسكو من اجل المرأة في العلم هو برنامج أطلق منذ 21 عام لدعم السيدات في مجال العلوم ، وقد استطاع ان يدعم أكثر من 3000 باحثة واعدة ، حيث إن جائزة لوريال-يونسكو من اجل المرأة في العلم تقدم الي 15 فائزة من بين 275حائزة على المنح الاقليمية من مختلف دول العالم، حيث تقام هذه الاحتفالية السنوية بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في مارس من كل عام.

أعربت الدكتور منة الله الصيرفي، عن سعادتها بهذه الجائزة عن بحثها المتقدم بهدف اكتشاف وظائف جديدة لبروتينات في إصلاح تلف الحامض النووي DNA، حيث يعتبر تلف الحامض النووي من مسببات لعديد من الامراض المناعية ,العصبية والسرطانات.

واضافت الصيرفى ، ان اول طريق لعلاج المرض هو اكتشاف مسبباته والابحاث التي نجريها بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل ستؤدي الي اكتشاف مسببات جديدة للامراض مما يتيح الفرصة الي تحسين التشخيص والعلاج في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الدكتورة منة الصيرفي ، حصلت علي بكالوريس التكنولوجيا الحيوية “Biotechnology " عام 2010, وقررت السفر الي المانيا للحصول علي الخبرة الدولية التي تؤهلها في مواصله حلمها بالحصول علي الماجستير ثم علي الدكتوراة في البيولوجيا الجزئية و علم الجينات من المانيا عام 2015 ,و التحقت بمدينة زويل بمعمل علوم الجينوم تحت اشراف الدكتور شريف الخميسي بنهاية عام 2015 , حيث قررت العودة الي مصر لنقل الخبرة الدولية التي تعلمتها خارج مصر , و العمل في فريق بحثي مصري يوفر لها البيئة العلمية المؤهلة للنجاح ، سعيا لوضع اسم مصر في مقدمة الامم في مجال البحث العلمي.

نبذة عن مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا:

تأسست مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهي منظمة حكومية غير ربحية عام 2000على يد الاستاذ الدكتور أحمد زويل ، الحائز على جائزة نوبل، و تم افتتاحها في عام 2011بهدف إعداد جيل من طلاب القادرين على التفكير الإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية وفي نفس الوقت الوقت قادرين على سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.