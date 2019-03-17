اليوم السابع: السيسى يدعو للاستفادة من علماء أفريقيا وتأهيل الشباب للمناصب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: دعوة الرئيس السيسى من ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان للاستفادة من العلماء الأفارقة فى الخارج وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

الرئيس السيسى من ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان: الاستقرار فرصة يجب ألا نهدرها

تحدياتنا لا تختلف عن مثيلاتها فى أفريقيا.. ومؤتمرات الشباب منصة رائعة للتواصل وانعقادها كل 3 أشهر مهم

الرئيس يدعو للاستفادة من العلماء الأفارقة بالخارج.. وتأهيل الشباب قبل الدفع بهم فى المناصب القيادية

البروفيسور تشاس بونترا: مصر يمكنها تغيير العالم.. ومفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير وتعزيز الابتكار بالقارة

المنسق العام لمنتدى شباب العالم: نطلق منصة التواصل الاجتماعى فى يونيو المقبل تنفيذا لتوصيات الرئيس

«الصحة » تكتشف المدمنين فى الجهات الحكومية خلال 4 أيام

حذاء لامع على سلم النجاح.. أحمد سامى يحقق حلمه فى الغربية بدعم "جهاز المشروعات"

لاسارتى يُجمّد صفقة الأهلى مع حارس مرمى فى الصيف

وزارة الكهرباء تحارب الفواتير الخاطئة

مصر تعود بقوة لسوق الغاز العالمى بطرح 11 شحنة

الموسيقار سيد درويش.. مفيش كده ولا فى المنام

مصر تعود بقوة لسوق الغاز العالمى بـ11 شحنة خلال 3 أشهر

الإسكان تضع آلية للتعامل مع جميع طلبات التخصيص المباشر لأراضى مدن الجيل الرابع

العربية للتصنيع تبحث زيادة مجالات التعاون مع جامعة عين شمس

6 ساعات فى ماسورة ارتوازية.. قصة وفاة طفلة سورية بقنا



