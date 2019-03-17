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اليوم السابع: السيسى يدعو للاستفادة من علماء أفريقيا وتأهيل الشباب للمناصب

الأحد، 17 مارس 2019 11:25 م
اليوم السابع: السيسى يدعو للاستفادة من علماء أفريقيا وتأهيل الشباب للمناصب
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: دعوة الرئيس السيسى من ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان  للاستفادة من العلماء الأفارقة فى الخارج وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

 

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اليوم السابع

السيسى

علماء أفريقيا

تأهيل الشباب

ملتقى الشباب العربى الأفريقى




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