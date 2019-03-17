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القبض على شابين بالبحيرة لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية

الأحد، 17 مارس 2019 09:11 م
القبض على شابين بالبحيرة لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط شابين لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارجية وبحوزتهما أوراق تنظيمية و"فلاشات" تحتوى على خطط للتحريض على مؤسسات الدولة.

وأكدت مصادر أمنية ضبط كل من "ياسر.أ.ع" 33 سنة وبحمل جواز سفر مغربى و" محمد.ر.أ" 30 سنة ومقيمين بمركز إيتاى البارود. وأضافت أن الأوراق التنظيمية تؤكد علاقتهما بتنظيم داعش المتطرف الذى يسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 105 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 إيتاى البارود تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة ايتاى البارود بالبحيرة بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس الشابين 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارجية وبحوذتهم أوراق تنظيمة للتحريض على مؤسسات الدولة.

وقرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة ايتاى البارود بالبحيرة بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس الشابين 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارجية وبحوذتهم أوراق تنظيمة للتحريض على مؤسسات الدولة.


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