"الفاو" تسلم 40 رأس تيس دمشقى و30 وحدة لتجهيز الألبان لـ 70 مستفيد بمطروح

كتب عز النوبى

وزعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" اليوم الأحد، 40 رأس تيس دمشقى لـ 40 مستفيداً، بينهم خمس سيدات، لتحسين الإنتاج الحيوانى والأحوال المعيشية والمساهمة فى زيادة الدخل وتحسين التغذية، فى إطار مشروع "حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته فى المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح" والذى تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية.

وقالت "الفاو" فى بيان لها، إنه تم توزيع 25 وحدة لتجهيز الألبان والأجبان، بالإضافة إلى 5 وحدات لتجهيز الزبد، وذلك على 30 سيدة، ويأتى المستفيدون من أربعة مراكز هى سيدى برانى، ونيجيلا، ورأس الحكمة ومطروح بمحافظة مرسى مطروح.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، ممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية، إلى جانب ممثلين عن محافظ مطروح، ومديرية الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمطروح، والجمعيات الزراعية التعاونية، ومراكز الإرشاد الزراعية بالمحافظة، وممثلين عن جمعيات ونقابات زراعية ومزراعين ومربين من مطروح.

وكانت الفاو قد قامت العام الماضي بتوزيع 250 رأس ماعز برقي لـ 50 سيدة معيلة بواقع خمسة رؤوس، ونصف طن أعلاف لكل سيدة.

وقال توني العتل، منسق البرامج بمكتب الفاو في مصر خلال الحفل :" في هذه المرحلة يبلغ إجمالي ما تم توزيعه على ثلاث مراحل 290 رأس غنم برقي وتيوس دمشقية و30 وحدة لتجهيز الألبان والزبد لـ 120 مستفيداً في 4 مراكز بمحافظة مطروح، حيث نفذت منظمة الفاو مع شركائها سلسلة من الأنشطة في الفترة الماضية شملت أربعة مكونات رئيسية هي تطوير هياكل حصاد المياه، نشر الممارسات الزراعية الجيدة، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية وأوضاع التغذية الأسرية، وتحسين مناطق المراعي".

وأضاف العتل :" هناك بعض الأنشطة المتبقية في إطار هذا المشروع، تشمل حفر المزيد من آبار المياه، وتوزيع المزيد من علف الدواجن على المستفيدين في المراكز الأربعة، و تنمية المراعي وزراعة شجيرات الأعلاف، وزراعة الشتلات العشبية المتكيفة مع ظروف المنطقة، إلى جانب إعادة زراعة بعض البذور التي انقرضت في المناطق الرعوية الجنوبية.

من جانبه قال إسلام الفضلي مسؤول البرامج الميدانية لبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية في مطروح، :" إلى جانب هذا المشروع يمول البرنامج عدة مشاريع في مطروح بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبحثية بإجمالي تمويل 83.2 مليون جنيه مصري، ونتطلع إلى تنفيذ المزيد بهدف المشاركة في التنمية الريفية والزراعية".

علما بأن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية تحت مظلة "برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية" (ENPARD)، وهى مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتترجم التزامه نحو شمولية النمو والاستقرار ليتضمن الدول المجاورة له، كما يقوم بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS). وتقدر تكلفة البرنامج حوالى 21.89 مليون يورو ممولة كلياً من قبل الاتحاد الأوروبي. المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج هى خمس سنوات (2015-2019).



