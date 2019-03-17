الصوت والضوء تعيد إضاءة جزيرة معبد فيلة

كتب عبد الحليم سالم

قامت شركة مصر للصوت والضوء، والتنمية السياحية، بإعادة توزيع الإضاءة الخارجية لجزيرة فيلة، بالتعاون مع محافظة أسوان ووزارة الآثار، بعد رفع كفاءة معابد فيلة.

وشملت عملية إعادة الكفاءة تهذيب الأشجار المحيطة بجزيرة المعب، وإزالة المخلفات والحشائش، فضلا عن تزويد المعبد بمرسى إضافى لمرسى وزارة الآثار لرفع كفاءة استقبال السائحين، وزيادة عامل السلامة والأمان، حتى يستوعب أكبر عدد من الزائرين، وزودت وزارة الآثار المعبد بلوحات إرشادية جديدة للسائحين.

ويأتى هذا حرصا من وزارة الآثار والشركة على جذب السائحين ليلا بمعبد فيلة، حيث كانت كثرة الأشجار تعيق الإضاءة فى هذه المنطقة ليلا لإظهار جمالها.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء بأنه بالتعاون مع وزارة الآثار ومحافظة أسوان تم تجميل جزيرة فيلة وإزالة الأشجار العشوائية والحشائش ورفع كفاءة المنطقة المحيطة للمعبد والتى عملت على إظهار جماليات المعبد من نهر النيل ليلا، وعلى هذا قد قامت شركة الصوت والضوء بإعادة توزيع الإضاءة الخارجية للجزيرة لإظهارها بشكل مبهر وفقا لأساليب الإضاءة الحديثة والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للسياحة فى هذه المنطقة وإتاحة الفرصة للسائحين التواجد ليلا والتقاط الصور التذكارية التى تساعد على ترويج السياحة لأسوان.

وأكد سعد أن الإضاءة الليلية ومشروع تطوير جزيرة فيلة هو من شأنه أيضا خدمة عروض الصوت والضوء بمعبد فيلة وجذب أكبر عدد من السائحين لحضور العرض ودعم محافظة أسوان وخصوصا بعد تتويجها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة الشباب الأفريقى.