video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصوت والضوء تعيد إضاءة جزيرة معبد فيلة

الأحد، 17 مارس 2019 03:21 م
الصوت والضوء تعيد إضاءة جزيرة معبد فيلة جزيرة معبد فيلة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قامت شركة مصر للصوت والضوء، والتنمية السياحية، بإعادة توزيع الإضاءة الخارجية لجزيرة فيلة، بالتعاون مع محافظة أسوان ووزارة الآثار، بعد رفع كفاءة معابد فيلة.

وشملت عملية إعادة الكفاءة تهذيب الأشجار المحيطة بجزيرة المعب، وإزالة المخلفات والحشائش، فضلا عن تزويد المعبد بمرسى إضافى لمرسى وزارة الآثار لرفع كفاءة استقبال السائحين، وزيادة عامل السلامة والأمان، حتى يستوعب أكبر عدد من الزائرين، وزودت وزارة الآثار المعبد بلوحات إرشادية جديدة  للسائحين.

ويأتى هذا حرصا من وزارة الآثار والشركة على جذب السائحين ليلا بمعبد فيلة، حيث كانت كثرة الأشجار تعيق الإضاءة فى هذه المنطقة ليلا لإظهار جمالها.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء بأنه بالتعاون مع وزارة الآثار ومحافظة أسوان تم تجميل جزيرة فيلة وإزالة الأشجار العشوائية والحشائش ورفع كفاءة المنطقة المحيطة للمعبد والتى عملت على إظهار جماليات المعبد من نهر النيل ليلا، وعلى هذا قد قامت شركة الصوت والضوء بإعادة توزيع الإضاءة الخارجية للجزيرة لإظهارها بشكل مبهر وفقا لأساليب الإضاءة الحديثة والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للسياحة فى هذه المنطقة وإتاحة الفرصة للسائحين التواجد ليلا والتقاط الصور التذكارية التى تساعد على ترويج السياحة لأسوان.

وأكد سعد أن الإضاءة الليلية ومشروع تطوير جزيرة فيلة هو من شأنه أيضا خدمة عروض الصوت والضوء بمعبد فيلة وجذب أكبر عدد من السائحين لحضور العرض ودعم محافظة أسوان وخصوصا بعد تتويجها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة الشباب الأفريقى.

64625-WhatsApp-Image-2019-03-17-at-2.39.15-PM
 
67857-WhatsApp-Image-2019-03-17-at-2.39.14-PM
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مسرح الصوت والضوء

الصوت والضوء

وزارة الاثار

الاثار

جزيرة معبد فيلة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة