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السيسى يشهد بعد قليل الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

الأحد، 17 مارس 2019 10:16 ص
السيسى يشهد بعد قليل الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان جانب من الجلسة الافتتاحية
أسوان- محمد الجالى
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى، بمدينة أسوان، رسمياً حيث يشهد اليوم الجلسة الافتتاحية بعنوان " منتدى شباب العالم: آفاق جديدة".
 
الجلسه-الافتتاحيه-(1)
 
وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.
 
الجلسه-الافتتاحيه-(2)
 
ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.
 
الجلسه-الافتتاحيه-(3)
 
وبدأت فعاليات الملتقى، أمس بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وما تتطلع له إفريقيا من مصر.
 
 

الجلسه-الافتتاحيه-(4)
 

الجلسه-الافتتاحيه-(5)
 

الجلسه-الافتتاحيه-(8)
 
 
الجلسه-الافتتاحيه-(9)
 
 

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