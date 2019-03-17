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والاستقرار فرصة يجب ألا نهدرها...

السيسى: لم نكن مستعدين لنتائج وتداعيات الطفرة الكبيرة لوسائل الاتصال

الأحد، 17 مارس 2019 03:52 م
السيسى: لم نكن مستعدين لنتائج وتداعيات الطفرة الكبيرة لوسائل الاتصال الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الطفرة التى حدثت فى وسائل الاتصال بدول العالم، قائلا: "يبدو أننا لم نكن مستعدين لها فى دولنا لاسيما فى تداعياتها ونتائجها، لأن مواقع التواصل أتاحت فرصة كبيرة للتواصل غير المنضبط".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته بفعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل مصر للتكامل الإفريقى والعربى"، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، أن 60% من سكان إفريقيا والمنطقة العربية، دون الأربعين عاما، وهذا الرقم الضخم تحدى كبير رغم كونه ميزة، ويجب التنبه لهذا الأمر مع الطفرة التى حدثت فى وسائل الاتصال.

وأشار الرئيس إلى أن استهداف عناصر الدولة الوطنية من خلال وسائل الاتصال، يمثل تحديا كبيرا جدا، ليس على المستوى الإفريقى فقط، ولكن على المستوى العربى، ونحن نرى النتائج، فيجب التنبه لتلك النتائج جيدا، لأن الاستقرار هدف قارى واستراتيجى يجب أن يحصل على مستوى كبير من التقدير والاهتمام وجهود الحكام والمسئولين والإعلاميين، لتوعية الشعوب بأن آمالهم وإمكانية تحقيقها قد تصيبهم بالإحباط ما لم ندرك عوامل الزمن والظروف التى تمر بها كل الدول.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الاستقرار والأمن فرصة، يجب ألا نهدرها، وتابع: "قبل حديثنا عن التكامل العربى الإفريقى أو مشروعات عربية إفريقية، خلوا بالكم من استقرار بلاكم، لأن استقرارنا استثمارنا".

واستكمل الرئيس: "مخاطر الصراعات السياسية فى دولنا نتيجة أشياء كثيرة، نحن مطالبين أن ننخرط فى تواصل وبرامج تستهدف شبابنا وعقولهم، ولا نترك عقولهم للآخرين يأخذوهم فى اتجاهات أخرى، وإذ كنا نتحدث عن التكامل والتعاون القريب بين المنطقة العربية، لابد أن نتجاوز كل التحديات التى تعوق هذا التعاون".


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